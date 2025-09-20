Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о сильных дождях в ближайшие дни

Вильфанд: сильные дожди придут на юг европейской части РФ.

Источник: Комсомольская правда

В течение ближайших дней на юге европейской территории России ожидаются обильные осадки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Крыму ожидается редкий случай: очень сильный дождь, от 32 до 60 мм. Там засуха сильнейшая, но конечно, это не поправит ситуацию, потому что эти осадки вскоре начнут испаряться из-за высоких температур», — спрогнозировал эксперт.

По данным прогноза, в Краснодарском крае ожидаются интенсивные осадки. В субботу ожидаются ливневые дожди в сочетании с грозовыми явлениями, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.

При этом на курортах крымского побережья сохраняются благоприятные условия для купания. Согласно данным измерений, температура морской воды составляет 22  в Алуште и 23  в Ялте и Феодосии.

Однако москвичам доставать пальто и ботинки еще рано. По прогнозам Гидрометцентра, всплеск тепла до +25 градусов ожидается в столице 22 сентября.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше