Россиян предупредили о сильных дождях в ближайшие дни

В течение ближайших дней на юге европейской территории России ожидаются обильные осадки. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Крыму ожидается редкий случай: очень сильный дождь, от 32 до 60 мм. Там засуха сильнейшая, но конечно, это не поправит ситуацию, потому что эти осадки вскоре начнут испаряться из-за высоких температур», — спрогнозировал эксперт.
По данным прогноза, в Краснодарском крае ожидаются интенсивные осадки. В субботу ожидаются ливневые дожди в сочетании с грозовыми явлениями, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.
При этом на курортах крымского побережья сохраняются благоприятные условия для купания. Согласно данным измерений, температура морской воды составляет 22 в Алуште и 23 в Ялте и Феодосии.
Однако москвичам доставать пальто и ботинки еще рано. По прогнозам Гидрометцентра, всплеск тепла до +25 градусов ожидается в столице 22 сентября.