Боец РФ Кучинский остановил попытку ВСУ прорваться на опорный пункт

«Находясь на передовой, Геннадий Кучинский своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнём из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться и обойти обороняющихся с фланга. Находясь под интенсивным миномётным огнём, Геннадий Кучинский продолжал вести огонь по противнику», — говорится в сообщении.