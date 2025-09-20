Боец РФ Кучинский остановил попытку ВСУ прорваться на опорный пункт

Российский военнослужащий Геннадий Кучинский вступил в бой с солдатами Вооружённых сил Украины, которые планировали прорваться на опорный пункт, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что боец отражал атаку противника под миномётным огнём.
«Находясь на передовой, Геннадий Кучинский своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнём из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться и обойти обороняющихся с фланга. Находясь под интенсивным миномётным огнём, Геннадий Кучинский продолжал вести огонь по противнику», — говорится в сообщении.
Ефрейтор действовал в составе мотострелкового подразделения, его задачей являлось удержание опорного пункта.
«Грамотные и решительные действия Кучинского позволили отразить атаку ВСУ и удержать позиции, не допустив прорыва на важном направлении», — отметили в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.