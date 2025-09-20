Служба безопасности Украины (СБУ) запретила администраторам украинских групп размещать информацию о пропавших без вести бойцах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя российских силовых структур.
— СБУ запретила администраторам украинских групп публиковать посты от родственников пропавших военных ВСУ, — рассказал он.
Родные украинских бойцов в комментариях жалуются, что администрация намеренно игнорирует их сообщения, сказано в статье.
Российские хакеры взломали почту офицера Вооруженных сил Украины и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках, написал 18 сентября Telegram-канал Mash. По данным источника, во время спецоперации на Украине погибли или пропали более трех тысяч военных из других стран.
Бойцы ВСУ по ошибке расстреляли взвод украинских штурмовиков, которые подошли к ним с тыла. Бойня произошла около автовокзала в Купянске неподалеку от улицы Химушина. Взвод появился из ниоткуда, после чего уверенно пошел на позиции ВСУ из тыла.