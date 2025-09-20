Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пятеро геологов

СК возбудил дело на водителя, попавшего в аварию с пятерым погибшими.
В Забайкальском крае водителю вездехода, из-за аварии на котором погибли пять человек, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Забайкальскому краю.
«…предъявлено обвинение мужчине 1996 года рождения … в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек)», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Ранее, в июле 2025 года, в Забайкальском крае при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход с геологами на борту, где погибли пять сотрудников экспедиции, еще четверо были спасены. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело по той же статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В ходе расследования были установлены обстоятельства, при которых водитель нарушил требования безопасности перевозки людей на спецтехнике. Следствие продолжает сбор доказательств, назначены необходимые экспертизы. Уголовное дело находится на контроле руководства регионального управления СК.