Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пятеро геологов

Ранее, в июле 2025 года, в Забайкальском крае при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход с геологами на борту, где погибли пять сотрудников экспедиции, еще четверо были спасены. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело по той же статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.