Вильфанд рассказал о резком похолодании в ЦФО

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Резкое похолодание сразу на 15 градусов после аномально теплой погоды ожидается в середине следующей недели на северной половине Центрального федерального округа, включая Москву, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, повышение температуры до июльских значений ожидается в Центральной России на выходных и в начале следующей недели.
«Заметно изменится температурный фон в среду. Температура воздуха в Москве будет уже около 15 градусов, и начиная с четверга гораздо более заметное понижение температуры, просто похолодание, я бы сказал… С понедельника к четвергу на 15 градусов температура понизится», — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что с четверга и до конца следующей недели в центре европейской части России ночные температуры будут в диапазоне от 1 до 6 градусов, дневные — от 8 до 13.
Синоптик отметил, что июльская погода в начале недели за 2−3 дня сменится октябрьской, температура будет ниже нормы на 2−3 градуса.
«Но это касается Москвы и северных регионов Центрального федерального округа, на юге по-прежнему тепло, там температуры будут около 20 градусов», — добавил Вильфанд.