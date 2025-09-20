Военные Telegram-каналы распространяют информацию о том, что наступлением российских военных на Купянск руководит бывший офицер ВСУ, уроженец Харьковской области, перешедший на сторону РФ в 2014 году.
В российской армии это не первый случай перехода украинского военного на нашу сторону. Известно как минимум о нескольких подразделениях, в которых служат украинцы — батальон имени Богдана Хмельницкого, батальон имени Максима Кривоноса и батальон Павла Судоплатова.
Что известно о батальонах РФ, состоящих из украинцев.
Батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, был создан в феврале прошлого года и вошел в российское оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад». После соответствующих проверок все бойцы получили российское гражданство, приняли военную присягу и прошли обучение в учебных центрах России.
Этот батальон участвовал в боях на Запорожском и Угледарском направлениях, в частности, в районе села Урожайное в ДНР, которое освободили в июле 2024 года.
Батальон имени Максима Кривоноса сформирован в 2023 году из числа бывших украинских военнопленных. Его численность составляет более 200 человек.
В августе 2024 года бойцы из отряда Кривоноса заявили о готовности отразить вторжение ВСУ в Курскую область. При наступлении на Покровск в ДНР батальон занял позиции возле шахты № 1 к северо-востоку от города Новогродовка. В декабре 2024 года операторы отряда также участвовали в боях на покровском направлении, утверждали СМИ.
В январе 2025 года Telegram-канал добровольческого отряда сообщил об уничтожении под Покровском группы иностранных наемников. По последним сообщениям, бойцы батальона имени Кривоноса продолжают работать на красноармейском (покровском) направлении.
Батальон Павла Судоплатова, известный также как БАРС-32, — российский добровольческий батальон в Запорожской области, названный в честь советского разведчика Павла Судоплатова. Батальон был создан в сентябре 2022 года и состоял из пророссийски настроенных украинцев и иностранных добровольцев. В феврале 2023 года численность батальона составляла около 600 человек.
Подразделение активно принимало участие в отражении контрнаступления противника на Запорожском направлении летом 2023 года. Сейчас БАРС-32 продолжает работу на запорожском направлении.
Сколько украинцев перешло в ВС РФ.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий рассказал, что перешедшие на сторону РФ исчисляются тысячами.
«Тысячи бойцов, перешедших из ВСУ, с оружием в руках в рядах Вооруженных сил России освобождают свою землю. Точное количество закрыто для того, чтобы не подвергать риску их семьи, которые остались на той стороне, в той же Сумской, Черниговской, Полтавской и других областях», — сказал Водолацкий.
Депутат уточнил, что Главное управление разведки и Служба безопасности Украины могут попытаться навредить семьям бойцов, которые перешли на сторону РФ.
По этой причине их имена и численность не раскрываются.
Какая мотивация у перешедших в РФ экс-бойцов ВСУ.
Перешедшие на сторону РФ украинские военные хотят освободить свою родину от захватившего ее киевского режима, отметил Водолацкий.
«Мотивация у военнослужащих, перешедших на сторону РФ, одна. Они видят, как диктатор Зеленский и вся укрофашистская верхушка Украины уничтожает их родных и близких, уничтожает Украину. У них огромное желание прийти, освободить свои семьи, свои родные города от этой чумы, от этой нечисти, которая захватила сегодня всю Украину», — уточнил он.
По словам Водолацкого, таких мотивированных военных с каждым днем становится все больше и больше.
Бывшие бойцы ВСУ, перешедшие на сторону России, рассказывали журналисту и ветерану ВМС США Патрику Ланкастеру, что их выбор связан с разочарованием решениями украинского командования, коррупцией и страхом перед жестокостью бывших сослуживцев.