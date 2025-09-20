Онкологи США нашли микробы полости рта, вызывающие рак поджелудочной железы

Специалисты провели анализ слюны более чем у 122 тысяч человек, участвовавших в крупных исследованиях по выявлению и профилактике рака. В итоге выявили, что определённая группа микробов увеличивает риск развития рака поджелудочной железы почти в 3,5 раза.