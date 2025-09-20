Обвиняемого по делу «Военторга» не отпустили на СВО

Дмитрий Громов находится под арестом по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которых с 2019 по 2022 год были заключены сделки на поставку армейских гигиенических комплектов с завышенной стоимостью более чем на 400 миллионов рублей. Вместе с Громовым по этому делу проходят еще несколько бывших топ-менеджеров, которым предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.