Обвиняемого по делу «Военторга» не отпустили на СВО

Дмитрия Громова, обвиняемого по делу о хищениях, не отпустили на СВО.
Следователь отказал в удовлетворении ходатайства о приостановлении уголовного дела и освобождении из СИЗО бывшего топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова, обвиняемого по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны России. Об этом сообщают РИА Новости.
«Следователь отказался удовлетворять ходатайство об … отмене меры пресечения в связи с подписанием контракта», — сказано в сообщении. Уточняется, что Громов находится в изоляторе в Москве.
Дмитрий Громов находится под арестом по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которых с 2019 по 2022 год были заключены сделки на поставку армейских гигиенических комплектов с завышенной стоимостью более чем на 400 миллионов рублей. Вместе с Громовым по этому делу проходят еще несколько бывших топ-менеджеров, которым предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.