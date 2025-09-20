Ричмонд
Обвиняемого по делу «Военторга» не отпустили на СВО

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства о приостановлении уголовного дела и освобождении из СИЗО бывшего топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова, обвиняемого по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны России. Об этом сообщают РИА Новости.

Дмитрия Громова, обвиняемого по делу о хищениях, не отпустили на СВО.

«Следователь отказался удовлетворять ходатайство об … отмене меры пресечения в связи с подписанием контракта», — сказано в сообщении. Уточняется, что Громов находится в изоляторе в Москве.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбвиняемый по делу с хищениями вокруг «Военторга» ушел от суда в армию.

Дмитрий Громов находится под арестом по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которых с 2019 по 2022 год были заключены сделки на поставку армейских гигиенических комплектов с завышенной стоимостью более чем на 400 миллионов рублей. Вместе с Громовым по этому делу проходят еще несколько бывших топ-менеджеров, которым предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.