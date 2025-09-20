Атака ВСУ пресечена над Волгоградом

Дежурные сил российской ПВО перехватили и нейтрализовали украинские беспилотники над Волгоградской областью. Об этом сообщил губернатор региона, Андрей Бочаров. Вражеская атака была пресечена над тремя районами области. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.