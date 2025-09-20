За 24 часа вооружённые силы Украины потеряли примерно 1,5 тысячи военнослужащих на всех участках, следует из данных Минобороны РФ.
В частности, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» Киев потерял до 190 солдат. В зоне ответственности группировки войск «Юг» — свыше 185 военных. Ещё 352 солдат ВСУ ликвидированы в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Кроме того, в зоне ответственности «Центра» ВСУ потеряли 525 военных. Суточные потери Украины в зоне ответственности группировки «Запад» составили свыше 230 солдат, а в зоне ответственности группировки «Днепр» — 45.
По информации ведомства, за 24 часа украинские войска лишились трёх танков и 11 артиллерийских орудий.
Ранее сообщалось, что на харьковском направлении были ликвидированы полк «Скала», 57-я мотопехотная и 92-я штурмовая бригады Вооружённых сил Украины.