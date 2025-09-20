«Сломает игрушку»: Бородина заявила, что Товстик вскоре бросит Диброву

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала признание жены Дмитрия Диброва Полины о том, что после 16 лет «фантастического брака» она «захотела новую жизнь» с бизнесменом Романом Товстиком. Знаменитость, у которой есть диплом психолога, проанализировала эту ситуацию.
По ее словам, женщины вступают в отношения на стороне из желания компенсировать «дыры» в своих отношениях с супругом с помощью любовника.
— Эйфория любовников длится от полугода до года, а затем отчуждение в браке усиливается и тяга к любовнику становится неконтролируемой — и вот тут начинается самое интересное. Мужчине проще сбежать, чем честно признать: в браке есть проблемы, и я не знаю, как их решать. Это детская позиция: как ребенок, который сломает игрушку и бежит за новой, — написала Бородина в Telegram-канале.
Она добавила, что любовница в этом случае не изменит ситуации, потому что мужчина несет в новые отношения старые проблемы: страхи, незрелость и привычку прятаться от трудностей.
Знаменитость считает, что Товстик вскоре бросит новую избранницу, потому что «новая любовь будет повторять старый сценарий».
В конце июля стало известно, что Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье стала связь Полины с супругом ее подруги Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их бывшие супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».