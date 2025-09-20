Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сломает игрушку»: Бородина заявила, что Товстик вскоре бросит Диброву

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала признание жены Дмитрия Диброва Полины о том, что после 16 лет «фантастического брака» она «захотела новую жизнь» с бизнесменом Романом Товстиком. Знаменитость, у которой есть диплом психолога, проанализировала эту ситуацию.

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала признание жены Дмитрия Диброва Полины о том, что после 16 лет «фантастического брака» она «захотела новую жизнь» с бизнесменом Романом Товстиком. Знаменитость, у которой есть диплом психолога, проанализировала эту ситуацию.

По ее словам, женщины вступают в отношения на стороне из желания компенсировать «дыры» в своих отношениях с супругом с помощью любовника.

— Эйфория любовников длится от полугода до года, а затем отчуждение в браке усиливается и тяга к любовнику становится неконтролируемой — и вот тут начинается самое интересное. Мужчине проще сбежать, чем честно признать: в браке есть проблемы, и я не знаю, как их решать. Это детская позиция: как ребенок, который сломает игрушку и бежит за новой, — написала Бородина в Telegram-канале.

Она добавила, что любовница в этом случае не изменит ситуации, потому что мужчина несет в новые отношения старые проблемы: страхи, незрелость и привычку прятаться от трудностей.

Знаменитость считает, что Товстик вскоре бросит новую избранницу, потому что «новая любовь будет повторять старый сценарий».

В конце июля стало известно, что Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье стала связь Полины с супругом ее подруги Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их бывшие супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».