Россиян предупредили о новых уловках мошенников

«Сегодня мошенники активно используют психологические приемы, чтобы запугать или ввести в заблуждение человека. Но важно помнить: ни банки, ни госорганы никогда не требуют по телефону, мессенджеру или почте сообщить данные карты или личного кабинета. Если вам звонят с подобными предложениями, лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер», — подчеркнул Морев.