Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии потеплеет до +22 градусов

Синоптики обещают теплые и сухие дни в конце недели.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в эти выходные. По прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики ждут теплые и солнечные дни.

Сегодня, 20 сентября, ожидается ясная погода без осадков. Ветер будет южного направления умеренной силы. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

На следующий день, 21 сентября, будет преимущественно без осадков, однако в северных районах республики днем возможны непродолжительные дожди. Ветер юго-западный и западный, ночью слабый, днем умеренный. Ночью температура +6…+11 градусов, в горных районах возможно похолодание до +1 градуса. Дневные показатели составят +16…+21 градус.

В понедельник, 22 сентября, местами ожидаются небольшие дожди. Ветер западный умеренной интенсивности. Ночная температура +7…+12 градусов, дневная — +15…+20 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.