В Башкирии потеплеет до +22 градусов

Стало известно, какой будет погода в эти выходные. По прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики ждут теплые и солнечные дни.
Сегодня, 20 сентября, ожидается ясная погода без осадков. Ветер будет южного направления умеренной силы. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.
На следующий день, 21 сентября, будет преимущественно без осадков, однако в северных районах республики днем возможны непродолжительные дожди. Ветер юго-западный и западный, ночью слабый, днем умеренный. Ночью температура +6…+11 градусов, в горных районах возможно похолодание до +1 градуса. Дневные показатели составят +16…+21 градус.
В понедельник, 22 сентября, местами ожидаются небольшие дожди. Ветер западный умеренной интенсивности. Ночная температура +7…+12 градусов, дневная — +15…+20 градусов.
