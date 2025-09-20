Попрощалась и исчезла: красавица из РФ бесследно пропала в Таиланде

Уроженку Владивостока 34-летнюю Эрику Владыко, пропавшую при загадочных обстоятельствах в ночь на 13 сентября в Таиланде и оставившую в отеле 4-летнюю дочь одну, не могут найти уже неделю.
Эрика приехала в Бангкок с острова Самуи. В злополучную ночь она отправилась на такси к улице, известной ночными заведениями. После этого ее никто не видел. Родители Эрики вылетели в Таиланд, чтобы забрать ребенка и разобраться в обстоятельствах исчезновения дочери.
Aif.ru поговорил со знакомыми девушки и изучил ее страницы в социальных сетях.
Эрика была не против выпить, но не принимала наркотики.
Знакомая Эрики Елена рассказала, что пропавшая не употребляла наркотики, но иногда выпивала.
«Мы отлично общались, она очень отзывчивая, добрая и умная девушка. Всегда помогала нам. Эрика не употребляла наркотики, как пишут в местных чатах. Она не выпивала до беспамятства, пила пиво, но брала пару бутылок. Также и в ночь, когда она пропала, она могла дойти выпить пива ненадолго или до аптеки. Но надолго дочь одну она бы не оставила», — отметила Елена.
Врагов у Эрики не было, она общалась с парнями, но какие у них были отношения, Елена не знает. Она подчеркнула, что никогда не слышала криков и ссор из квартиры Эрики.
Могла ли пропавшая бросить ребенка.
По словам Елены, пропавшая Эрика всегда бережно относилась к своей дочери.
«Дочка Эрики была всегда веселой и опрятной. Думаю, с ней что-то случилось, потому что она бы не оставила на такой долгий срок ребенка одного. Если она и вышла ночью в Бангкоке куда-то, пока ребенок спал, то, возможно, только, чтобы выпить пива ненадолго, или сходить в аптеку, магазин. Она долго живет в Таиланде, там безопасно и днем, и ночью. Я сама гуляла там ночью, ничего не происходило», — сказала собеседница aif.ru.
Девушка добавила, что в Бангкок Эрика могла прилететь, чтобы встретиться с друзьями.
Странные прощальные посты в соцсетях.
Пропавшая в Таиланде 34-летняя россиянка Эрика публиковала в своих соцсетях статусы, в которых как будто прощалась со всеми, кто ее знал.
«Я посмотрела на вас, помогала, жалела, понимала. Но вы выбрали, что выбрали, поэтому всем спасибо, до свидания, живите, дышите, но без меня»;
«Как можно мало сказать? Как можно мало понять? Как можно столько терпеть? Уткнувшись в подушку реветь? Как можно себя отдавать? И молча от боли кричать? Уйти глубоко в тишину? Потом сказать: “Не могу”. Круг бесконечности длится. Я жду, все когда прекратится», — писала Эрика.
Посольство РФ в Таиланде проясняет ситуацию с исчезновением Эрики Владыко.