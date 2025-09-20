Попрощалась и исчезла: красавица из РФ бесследно пропала в Таиланде

«Дочка Эрики была всегда веселой и опрятной. Думаю, с ней что-то случилось, потому что она бы не оставила на такой долгий срок ребенка одного. Если она и вышла ночью в Бангкоке куда-то, пока ребенок спал, то, возможно, только, чтобы выпить пива ненадолго, или сходить в аптеку, магазин. Она долго живет в Таиланде, там безопасно и днем, и ночью. Я сама гуляла там ночью, ничего не происходило», — сказала собеседница aif.ru.