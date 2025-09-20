Дизен: Трамп дал понять, что ЕС придётся содержать Киев

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал понять европейским государствам, что зарабатывает на украинском конфликте, ЕС придётся содержать Украину, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.
«Для Трампа все хорошо. Он получил деньги и, в конечном итоге, когда Украина развалится, он может указать на тот факт, что якобы поддерживал её, но именно европейцы всё запороли», — сказал он.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии уточнил, что в настоящее время Трамп не скрывает, что он просто продаёт вооружение ЕС, а Европа поставляет это оружие украинской стороне. Трамп думает, что это не делает Вашингтон стороной конфликта.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты «зарабатывают» благодаря конфликту на Украине.