Россиянам сообщили о новых уловках мошенников

По словам Морева, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах, предлагая срочно их погасить, чтобы избежать штрафов. В этих письмах часто находятся ссылки на поддельные сайты, на которых они пытаются украсть данные для доступа к личным аккаунтам. Он отметил, что также хакеры звонят от лица сотрудников почтовых сервисов. Жертве сообщают о посылке без указанного адреса и просят уточнить личные данные или код подтверждения. Помимо этого, существуют мошеннические схемы в мессенджерах. В их числе ложные предложения крупного заработка при условии первоначальной оплаты «обучения» или «оборудования».