Антитеррористические учения прошли в Шелехове

В мероприятиях приняли участие сотрудники силовых структур и спецслужб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове прошли масштабные антитеррористические учения. По плану Национального антитеррористического комитета оперативным штабом в Иркутской области учения силовых и специальных служб по отработке действий в условиях совершения террористического акта проводились на объекте Министерства обороны РФ. В мероприятиях приняли участие сотрудники полиции, УФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО, экстренной медицинской помощи, органов местного самоуправления, а также правительства области. О этом КП-Иркутск сообщили в региональном МВД.

— По сценарию учения, группа условных террористов предприняла попытку совершения теракта на сборном пункте военного комиссариата в городе Шелехове. Атакующая тактика основана на применении дронов-камикадзе и сбросе с БПЛА самодельных взрывных устройств, — говорится в сообщении.

В рамках учений сотрудники силовых ведомств провели все необходимые мероприятия по блокированию района происшествия, а также обеспечению безопасности местных жителей. Прибывшие специалисты-взрывотехники обезвредили учебное взрывное устройство, а сотрудники ГИБДД в ходе преследования заблокировали автомобиль с «террористами» в одном из неиспользуемых зданий промзоны города.

