Автохам во Владивостоке мешал проезду скорой помощи на вызов к ребёнку в жизнеугрожающем состоянии

В настоящее время штрафные санкции за непредставление преимущества на дороге автомобилю скорой составляют 4500−7000 рублей или лишение прав от трех месяцев до года. Депутаты Госдумы предлагают многократно увеличить штрафы и сделать санкцию в виде лишения прав обязательной, а не дополнительной мерой.