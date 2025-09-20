Автохам во Владивостоке мешал проезду скорой помощи на вызов к ребёнку в жизнеугрожающем состоянии

Дорожный конфликт произошёл 19 сентября 2025 года. Бригада доставила пациента в ДВОМЦ ФМБА в районе Чайки (проспект 100-летия Владивостока, 161), оттуда сразу поступил вызов на улицу Мандельштама (посёлок Трудовое). Повод для вызова — маленький ребёнок без сознания, есть угроза жизни.
Приняв вызов в 11:33, бригада отправилась в посёлок, в 11:49 столкнувшись с помехой движению — водителем автомобиля, который намеренно не пропускал автомобиль скорой медицинской помощи, мчавшийся с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.
Бригаде СМП было видно, что водитель смотрел в зеркало заднего вида и боковое зеркало, видел спецтранспорт, но не собирался его пропускать. Шофёру бригады скорой помощи пришлось снизить скорость и ждать, пока освободится соседняя полоса, чтобы совершить манёвр обгона справа.
Тем самым невежливый водитель создал аварийную ситуацию, так как вынужденные резкие маневры крайне нежелательны для тяжеловесных реанимационных автомобилей.
Путь до маленького пациента занял 22 минуты. Ещё 20 минут потребовалось бригаде, чтобы довезти его до больницы. Малыш в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Бригада скорой помощи просит Госавтоинспекцию установить личность дорожного хама и привлечь его к установленной законом ответственности.
В настоящее время штрафные санкции за непредставление преимущества на дороге автомобилю скорой составляют 4500−7000 рублей или лишение прав от трех месяцев до года. Депутаты Госдумы предлагают многократно увеличить штрафы и сделать санкцию в виде лишения прав обязательной, а не дополнительной мерой.