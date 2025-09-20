Топ-5 главных новостей в Молдове 20 сентября 2025: В Молдове врач содрал с шеи умирающего цепочку и продал ее; почему на Центральном рынке Кишинева все дороже, чем в магазинах; из-за высоких цен жители Молдовы

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 20 сентября 2025:
1. В Молдове врач скорой помощи украл и сдал в ломбард золотую цепочку с шеи погибшего пациента: На вырученные деньги он купил себе насос и бойлер.
2. Картофель — 15 леев за кило, яйца в два раза дороже магазинных, виноград — по 25 леев: Что почем на Центральном рынке Кишинева.
3. Жители Молдовы стали больше голодать поневоле: Популярные продукты становятся недоступными — даже хлеб.
4. Машина с «приданым»: В привезенном в Молдову из США автомобиле обнаружена гремучая змея — ее укус смертельный.
5. Планы Кишинева затянуть процесс экстрадиции олигарха Плахотнюка в Молдову снова рухнули: PAS получил болезненный удар.
