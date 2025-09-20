Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 20 сентября 2025: В Молдове врач содрал с шеи умирающего цепочку и продал ее; почему на Центральном рынке Кишинева все дороже, чем в магазинах; из-за высоких цен жители Молдовы

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 20 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 20 сентября 2025:

1. В Молдове врач скорой помощи украл и сдал в ломбард золотую цепочку с шеи погибшего пациента: На вырученные деньги он купил себе насос и бойлер.

2. Картофель — 15 леев за кило, яйца в два раза дороже магазинных, виноград — по 25 леев: Что почем на Центральном рынке Кишинева.

3. Жители Молдовы стали больше голодать поневоле: Популярные продукты становятся недоступными — даже хлеб.

4. Машина с «приданым»: В привезенном в Молдову из США автомобиле обнаружена гремучая змея — ее укус смертельный.

5. Планы Кишинева затянуть процесс экстрадиции олигарха Плахотнюка в Молдову снова рухнули: PAS получил болезненный удар.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Власти обвиняют граждан страны в продаже голосов: Признаемся, всех жителей Молдовы подкупила именно ПАС — своей бездарной политикой, ведущей страну в пропасть.

Какой смысл кому-то платить за голос избирателя, если никак не проверить, как он на самом деле проголосовал? (далее…).

В Молдове агония ПАС переходит в последнюю стадию: Истерика и высокомерие «топов» партии переходит в хамство и ругань.

Члены правительства и парламента не раз замечены, убегающими от вопросов журналистов от оппозиции (далее…).

ПАС лишила право голосовать почти 1 миллион граждан Молдовы: Но даже если страну обнесут колючей проволокой и поставят автоматчиков у избирательных участков, правящей партии это не поможет.

Санду-ПАС намерены заблокировать все выезды из Приднестровья перед выборами — уже начали внезапный ремонт семи мостов (далее…).