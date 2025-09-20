Ричмонд
В ночь на 20 сентября в Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников

После ночной атаки БПЛА в селе Ростовской области в двух домах выбиты стекла.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 сентября 2025 в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

— Уничтожили и перехватили БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе, — уточнил Юрий Борисович.

По предварительным данным, последствия на земле отмечены только в Чертковском районе.

— В селе Осиково загорелась сухая трава, но огонь быстро потушили. На территории сельхозпредприятия повреждена часть стены склада. В двух частных домах выбиты окна, а также нарушено электроснабжение, — объяснил глава региона.

