В ночь на 20 сентября в Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников

В ночь на 20 сентября 2025 в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
— Уничтожили и перехватили БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе, — уточнил Юрий Борисович.
По предварительным данным, последствия на земле отмечены только в Чертковском районе.
— В селе Осиково загорелась сухая трава, но огонь быстро потушили. На территории сельхозпредприятия повреждена часть стены склада. В двух частных домах выбиты окна, а также нарушено электроснабжение, — объяснил глава региона.
