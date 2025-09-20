Ричмонд
Жители Перми могут принять участие в планировании городских пространств

С октября по апрель в Перми будет проходить молодежный урбанистический конкурс «Про_города».

С октября по апрель в Перми будет проходить молодежный урбанистический конкурс «Про_города». Его участниками станут старшекурсники вузов, которые обучаются по специальностям архитектура, строительство, ЖКХ, урбанистика, экономика, государственное и муниципальное управление и другим. Командам будет предложено разработать мастер-планы для трех территорий города.

В основу разработок молодежи лягут предложения горожан. Чтобы внести вклад в проектирование городской инфраструктуры, нужно просто заполнить анкету. Это позволит участникам конкурса ориентироваться на реальные запросы жителей.