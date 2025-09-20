У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло крупнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки, однако большинство из них остаются незаметными для жителей. Сейсмологи отмечают, что интенсивность подземных толчков постепенно снижается.