У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Эпицентр находился в 97 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 47,5 километра.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки, сообщили в региональном филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным ведомства, эпицентр находился в 97 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 47,5 километра.

По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске толчки ощущались силой до четырех баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло крупнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки, однако большинство из них остаются незаметными для жителей. Сейсмологи отмечают, что интенсивность подземных толчков постепенно снижается.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше