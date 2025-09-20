Ричмонд
В Забайкалье арестовали водителя вездехода, в котором погибли пять человек

Водителя вездехода обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек.

Источник: АиФ Воронеж

Водителя затонувшего в Забайкальском крае вездехода, в котором погибли пять человек, арестовали, сообщает прокуратура региона.

«Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.

Уточняется, что 28-летнего водителя вездехода обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек).

Согласно версии следствия, 16 сентября в салоне вездехода находились шесть работников коммерческой организации и два сотрудника охранного предприятия. Во время движения по бездорожью вездеход съехал в водоем. В результате пять человек погибли на месте.

Ранее сообщалось, что директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали после гибели трех человек.