В Забайкалье арестовали водителя вездехода, в котором погибли пять человек

Водителя затонувшего в Забайкальском крае вездехода, в котором погибли пять человек, арестовали, сообщает прокуратура региона.
«Каларский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.
Уточняется, что 28-летнего водителя вездехода обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек).
Согласно версии следствия, 16 сентября в салоне вездехода находились шесть работников коммерческой организации и два сотрудника охранного предприятия. Во время движения по бездорожью вездеход съехал в водоем. В результате пять человек погибли на месте.
