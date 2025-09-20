Имя Мухаммад стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в шести регионах

В шести российских регионах самым популярным среди новорожденных мальчиков стало имя Мухаммад. Соответствующая информация следует из данных онлайн-реестра ЗАГС.
Так, его выбирают для ребенка родители из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.
Помимо этого, Мухаммад лидирует в рейтинге самых распространенных имен за последние четыре года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. При этом еще в 2021 году мальчиков чаще всего называли Александрами, передает РИА Новости.
Ранее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин рассказал, что в Подмосковье все чаще новорожденных называют старославянскими именами. Среди них Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир.
До этого зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с инициативой на законодательном уровне запретить слишком экзотические имена. Он посоветовал выбирать только те, которые более привычны русскому слуху.
Вице-спикер российского парламента Владислав Даванков в свою очередь обратился в Министерство труда и социальной защиты с предложением предоставить детям право менять имя до достижения ими 18 лет, при этом не получая на это одобрения родителей в случае травли.