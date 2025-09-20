В Иркутске готовятся к осеннему субботнику

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Подготовлено шесть тысяч пар перчаток и 12 тысяч мешков. Их будут раздавать в комитетах по управлению округами Иркутска. Желающих обеспечат инвентарём. Будет организован вывоз мусора. Подать заявку на участие можно в комитетах по управлению округами.
На общегородском осеннем субботнике планируется навести порядок перед зимой в рощах, скверах и парках.
Осенний общегородской субботник пройдёт в Иркутске 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
