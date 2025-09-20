В России не будут запрещать перевозку пауэрбанков в самолетах

В России пока не планируют запрещать перевозку в самолетах пауэрбанков, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
По его словам, сейчас в повестке агентства этот вопрос не стоит. Ядров отметил, что у российских авиакомпаний было два случая, оба были тщательно проанализированы, пауэрбанки были отданы на экспертизу, передает ТАСС.
«На основании этого приняли решение, что пока ограничения по отрасли с нашей стороны вводить преждевременно», — сказал Ядров.
Летом в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Якутск, загорелся пауэрбанк. Одна из пассажирок получила ожоги.
Сообщалось также, что самолет авиакомпании Asiana Airlines развернули в небе над Казахстаном из-за упавшего пауэрбанка.