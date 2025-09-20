Экс-военный Инкапье: ВСУ не дают колумбийским наемникам покинуть Украину

Он подчеркнул, что командованию ВСУ невыгодны сведения о реальном положении иностранцев в их рядах, поэтому тех стараются удерживать. При этом, по словам собеседника агентства, поступает множество жалоб на жестокое обращение. Об этом заявляют не только сами наемники, но и их родственники, публикующие сообщения в социальных сетях.