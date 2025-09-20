Экс-военный Инкапье: ВСУ не дают колумбийским наемникам покинуть Украину

Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье сообщил РИА Новости, что украинские военные не позволяют иностранным наемникам покидать расположение частей и возвращаться домой.
По его словам, таким бойцам запрещено покидать Украину до выполнения боевых задач, срок которых заранее не определен.
«Им говорят, что смогут вернуться только после завершения операции. Она может длиться два, три, шесть месяцев или даже год. По сути, это означает, что наемников не выпускают из страны», — отметил Инкапье.
Он подчеркнул, что командованию ВСУ невыгодны сведения о реальном положении иностранцев в их рядах, поэтому тех стараются удерживать. При этом, по словам собеседника агентства, поступает множество жалоб на жестокое обращение. Об этом заявляют не только сами наемники, но и их родственники, публикующие сообщения в социальных сетях.
Инкапье уточнил, что колумбийцев подвергают оскорблениям, физическому унижению, лишают положенных выплат и угрожают расправой в случае отказа принимать участие в боевых действиях.
По его словам, в последнее время интерес латиноамериканцев к контрактам на Украине снизился. Экс-военный связывает это с растущим числом публичных свидетельств о тяжелом положении наемников, несмотря на попытки украинских командиров ограничить использование телефонов и соцсетей в подразделениях.
Ранее сообщалось, что колумбийские наемники сбежали с Украины, увидев пытки пленных россиян.