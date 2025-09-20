Ричмонд
НОРИЛЬСК: Счастье в вечной мерзлоте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Документальный фильм о заполярном городе снял режиссёр, журналист, сценарист Александр Танкович.

Источник: НИА Красноярск

Презентуя свой проект, он подчеркнул: «Город поразил нас многими вещами — это фантастическая природа, таких её сочетаний вы больше нигде не встретите, это отличные возможности делать карьеру и хорошо зарабатывать — даже, если вы только что закончили университет, это настоящий театр истории — где есть место и для комедии, и для драмы, и для фарса, сочетание современности и индастриала, производства “Норникеля” и Питерской архитектуры.

И, конечно, такие разные норильчане, живущие своей мечтой и находящиеся в моменте, любящие свой город и Север. Мы захватили для вас несколько лучей солнца из-за Полярного круга, оно там жарит намного сильнее, чем на Юге — пускай этот фильм передаст вам энергию короткого Норильского лета".