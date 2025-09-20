Ричмонд
С октября у омских бюджетников вырастут зарплаты

Повышение анонсировано на федеральном уровне.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября у части омичей вырастут зарплаты, повышение анонсировано на федеральном уровне.

В частности, речь идет о бюджетниках федеральных учреждений культуры, образования и здравоохранения. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать гражданские служащие силовых ведомств и военные пенсионеры.

В целом оклады служащих увеличатся на 4,5%, а оклады работников учреждений культуры, образования и здравоохранения — на 7,6%. Однако конкретные суммы будут зависеть от того, в каком конкретно ведомстве работает человек, а также от субъектов и муниципалитетов.