С октября у омских бюджетников вырастут зарплаты

С 1 октября у части омичей вырастут зарплаты, повышение анонсировано на федеральном уровне.
В частности, речь идет о бюджетниках федеральных учреждений культуры, образования и здравоохранения. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать гражданские служащие силовых ведомств и военные пенсионеры.
В целом оклады служащих увеличатся на 4,5%, а оклады работников учреждений культуры, образования и здравоохранения — на 7,6%. Однако конкретные суммы будут зависеть от того, в каком конкретно ведомстве работает человек, а также от субъектов и муниципалитетов.