В МВД рассказали о схеме мошенников с якобы перегоном машин из-за рубежа

Мошенники предлагают перевозку несуществующих автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали внедрять в Telegram схемы обмана россиян с перегоном несуществующих автомобилей из-за рубежа, пишет ТАСС.

По данным МВД, аферисты размещают в Telegram рекламу компаний, которые якобы занимаются перевозкой машин из Европы. При этом в канале есть достаточное число подписчиков и реакций, присутствуют фотографии автомобилей. Заинтересованные в приобретении машины покупатели связываются с менеджером. Для заключения договора он запрашивает паспортные данные и предоплату.

Через некоторое время злоумышленник просит оплатить якобы таможенную пошлину. Когда он получает деньги, то перестает выходить на связь. Покупатель остается без средств и машины.

Ранее сообщалось, что аферисты стали выдавать себя за представителей межведомственных комиссий.