В МВД рассказали о схеме мошенников с якобы перегоном машин из-за рубежа

По данным МВД, аферисты размещают в Telegram рекламу компаний, которые якобы занимаются перевозкой машин из Европы. При этом в канале есть достаточное число подписчиков и реакций, присутствуют фотографии автомобилей. Заинтересованные в приобретении машины покупатели связываются с менеджером. Для заключения договора он запрашивает паспортные данные и предоплату.