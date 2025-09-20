МВД опровергло заявления о лишении гражданства России по рождению

Отмечается, что слухи о якобы возможности лишении такого гражданства начали активно распространяться в СМИ. В сообщениях подчеркивалось, мол, «изъять паспорт» могут даже у тех, кому он выдан по праву рождения. Однако в МВД РФ подчеркнули, что такие сообщения не соответствуют действительности.