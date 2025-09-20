МВД опровергло заявления о лишении гражданства России по рождению

Министерство внутренних дел опровергло заявления о якобы возможности изъятия российского гражданства у лиц, имеющих его по праву рождения. Соответствующее сообщение опубликовала миграционная служба МВД РФ.
Отмечается, что слухи о якобы возможности лишении такого гражданства начали активно распространяться в СМИ. В сообщениях подчеркивалось, мол, «изъять паспорт» могут даже у тех, кому он выдан по праву рождения. Однако в МВД РФ подчеркнули, что такие сообщения не соответствуют действительности.
«Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение — выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина», — сказано в заявлении.
При этом подчеркивается, что гражданства РФ могут лишить только людей, которым его выдали. А также тех, кто получил его в результате процедуры признания.
В свою очередь, с 11 августа в РФ начал действовать новый закон, касающийся российского гражданства у мигрантов. Так, он предусматривает новые правила лишения приезжих «паспорта». На данный момент присутствуют более чем 80 причин, по которым подобное может произойти. Так, лишить гражданства, например, могут за тяжкие преступления.