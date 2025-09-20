Интервидение — 2025: что нужно знать о конкурсе?

Участие в «Интервидении-2025» примут 23 страны, в том числе Бразилия, Китай, Куба, ОАЭ, США и ЮАР. Россию на конкурсе представит исполнитель Shaman, Беларусь также представлена на конкурсе — песню «Мотылек» исполнит молодая исполнительница Настя Кравченко, она выйдет на сцену под 21-м номером.