Интервидение — 2025: что нужно знать о конкурсе?

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» пройдет сегодня на «Live Арене» в Москве. Что нужно знать о конкурсе — смотрите в инфографике Sputnik.

Участие в «Интервидении-2025» примут 23 страны, в том числе Бразилия, Китай, Куба, ОАЭ, США и ЮАР. Россию на конкурсе представит исполнитель Shaman, Беларусь также представлена на конкурсе — песню «Мотылек» исполнит молодая исполнительница Настя Кравченко, она выйдет на сцену под 21-м номером.

Представительница Беларуси будет и в жюри «Интервидения» — это генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Шлягер.

Победитель «Интервидения» получит солидный денежный приз — 30 миллионов российских рублей (более 1 миллиона белорусских).