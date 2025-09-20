Росавиация высказалась по поводу запрета на перевозку пауэрбанков в ручной клади

Ранее сообщалось об нескольких инцидентах с возгоранием внешних аккумуляторов. Они были переданы экспертам для анализа причин возгорания и определения возможных рисков для безопасности полетов. По результатам экспертизы специалисты пришли к выводу, что случаи не носят системного характера и не требуют ужесточения правил перевозки подобных устройств.