Росавиация высказалась по поводу запрета на перевозку пауэрбанков в ручной клади

В Росавиации заявили, что поторопились с ограничениями на перевозки пауэрбанков.
Росавиация считает преждевременным введение дополнительных ограничений на провоз пауэрбанков в самолетах российских авиакомпаний. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«У российских авиакомпаний было два случая: оба тщательно проанализированы… Приняли решение, что пока ограничения по отрасли с нашей стороны вводить преждевременно», — приводит слова Ядрова ТАСС.
Ранее сообщалось об нескольких инцидентах с возгоранием внешних аккумуляторов. Они были переданы экспертам для анализа причин возгорания и определения возможных рисков для безопасности полетов. По результатам экспертизы специалисты пришли к выводу, что случаи не носят системного характера и не требуют ужесточения правил перевозки подобных устройств.
Росавиация совместно с Министерством транспорта уже разрабатывала меры реагирования на внештатные ситуации и временные ограничения в авиаперевозках, уделяя внимание безопасности пассажиров и координации с другими ведомствами. Вопросы регулирования и ужесточения правил перевозки различных предметов, в том числе пауэрбанков, также обсуждались на межведомственном уровне.