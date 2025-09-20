Суд отказал в УДО фигуранту дела о краже имущества семьи актера Баталова

Суд отказал в условно-досрочном освобождении нотариусу Дмитрию Бублю, фигуранту дела об аферах с имуществом семьи актера Алексея Баталова, сообщает РИА Новости.
Бублий обратился с ходатайством о досрочном освобождении, указав, что отбыл половину срока и зарекомендовал себя с положительной стороны. Он отметил, что трудоустроен, выплатил компенсацию морального вреда Гитане Леонтенко и Марии Баталовой, участвует в общественной и культурной жизни города, а также содержит жену, родителей и двух дочерей.
Представитель ФКУ СИЗО-7, где Бублий отбывает наказание, не возражал против удовлетворения ходатайства. В документах указано, что осужденный находится в отряде хозяйственного обслуживания, переведен на облегченные условия, имеет четыре поощрения от администрации и активно участвует в воспитательных мероприятиях.
Однако представитель семьи Баталова Сергей Лукин и прокурор выступили против удовлетворения ходатайства.
Суд отметил, что Бублий отбыл недостаточный срок, а убедительных доказательств устойчивой законопослушной позиции предоставлено не было, и отказал в УДО. Решение было оставлено в силе Мосгорсудом после обжалования адвокатом осужденного.
Ранее сообщалось, что суд смягчил приговор Бублию.