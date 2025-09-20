Суд отказал в УДО фигуранту дела о краже имущества семьи актера Баталова

Бублий обратился с ходатайством о досрочном освобождении, указав, что отбыл половину срока и зарекомендовал себя с положительной стороны. Он отметил, что трудоустроен, выплатил компенсацию морального вреда Гитане Леонтенко и Марии Баталовой, участвует в общественной и культурной жизни города, а также содержит жену, родителей и двух дочерей.