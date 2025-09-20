Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США запустят курс истории на основе серии игр GTA

Университет Теннеси введёт курс истории, основанный на видеоигровой серии Grand Theft Auto. Об этом пишет издание IGN.

Источник: Life.ru

Профессор Торе Олссон будет использовать игры франшизы как инструмент для изучения социальных и культурных процессов в США с 1980-х годов. По его мнению, GTA, наряду с Red Dead Redemption 2 и Ghost of Tsushima, положительно влияет на восприятие игроками исторических периодов и географических локаций.

Олссон подчеркнул, что миллионы людей по всему миру формируют представление о современной Америке через призму вымышленных городов Лос-Сантос и Либерти-Сити, вдохновлённых Лос-Анджелесом и Нью-Йорком.

Ранее компания Rockstar Games объявила о наборе специалистов для локализации долгожданной GTA VI на множество языков, в том числе и русский. Компания ищет эксперта по локализации маркетинговых материалов. В задачи кандидата будет входить консультирование команды для гарантии точности перевода, контроль качества готовых продуктов на соответствие высоким стандартам и активное сотрудничество с разработчиками.