В США запустят курс истории на основе серии игр GTA

Ранее компания Rockstar Games объявила о наборе специалистов для локализации долгожданной GTA VI на множество языков, в том числе и русский. Компания ищет эксперта по локализации маркетинговых материалов. В задачи кандидата будет входить консультирование команды для гарантии точности перевода, контроль качества готовых продуктов на соответствие высоким стандартам и активное сотрудничество с разработчиками.