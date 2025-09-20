Прокуратура контролирует демонтаж построек на улице Спортивной

Прокуратура осуществляет контроль за освобождением территории Спортивного рынка во Владивостоке от незаконных построек. В рамках совместной работы с правоохранительными органами, городской администрацией, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и добровольческим отрядом «Тигр» проведены масштабные проверочные мероприятия на этой территории.
«Сейчас идет контроль за процессом демонтажа самовольно возведённых объектов, что уже позволило ликвидировать десятки нелегально действующих торговых точек. В ходе проверки выявлены случаи незаконной торговли и реализации контрафактной продукции, а также продажа морепродуктов и мясной продукции с многочисленными нарушениями установленных норм», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Особое внимание было уделено неудовлетворительным условиям торговли, которые не соответствуют требованиям безопасности для потребителей. Зафиксированы грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм, включая небезопасное хранение товаров на «Мясном рынке».
Так, морепродукты реализовывались без специальной упаковки и маркировки, с нарушениями правил товарного соседства и других требований. Прокурор инициировал дела об административных правонарушениях против индивидуальных предпринимателей.