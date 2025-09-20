Прокуратура контролирует демонтаж построек на улице Спортивной

«Сейчас идет контроль за процессом демонтажа самовольно возведённых объектов, что уже позволило ликвидировать десятки нелегально действующих торговых точек. В ходе проверки выявлены случаи незаконной торговли и реализации контрафактной продукции, а также продажа морепродуктов и мясной продукции с многочисленными нарушениями установленных норм», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.