Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура контролирует демонтаж построек на улице Спортивной

Ведомство контролирует процесс демонтажа незаконных построек на рынке на улице Спортивной во Владивостоке.

Источник: Прокуратура Приморского края

Прокуратура осуществляет контроль за освобождением территории Спортивного рынка во Владивостоке от незаконных построек. В рамках совместной работы с правоохранительными органами, городской администрацией, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и добровольческим отрядом «Тигр» проведены масштабные проверочные мероприятия на этой территории.

«Сейчас идет контроль за процессом демонтажа самовольно возведённых объектов, что уже позволило ликвидировать десятки нелегально действующих торговых точек. В ходе проверки выявлены случаи незаконной торговли и реализации контрафактной продукции, а также продажа морепродуктов и мясной продукции с многочисленными нарушениями установленных норм», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Особое внимание было уделено неудовлетворительным условиям торговли, которые не соответствуют требованиям безопасности для потребителей. Зафиксированы грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм, включая небезопасное хранение товаров на «Мясном рынке».

Так, морепродукты реализовывались без специальной упаковки и маркировки, с нарушениями правил товарного соседства и других требований. Прокурор инициировал дела об административных правонарушениях против индивидуальных предпринимателей.