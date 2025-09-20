Минцифры сообщает о рекордных возвратах покупок в Хабаровском крае

С начала года жители Хабаровского края вернули продавцам более 6000 покупок весом 4,7 тонны, сообщает телеграм-канал Минцифры Хабаровского края.
Самая лёгкая посылка весила 11 граммов, а самая тяжёлая — 14,7 килограмма. Пик возвратов пришёлся на август, март и февраль. В Минцифры отмечают, что чаще всего жители края возвращают одежду и обувь, электронику и товары для дома, реже — продукты питания и косметику.
Для возврата достаточно получить трек-номер, упаковать товар и отнести его в почтовое отделение. Услуга бесплатна, а доставку можно отслеживать через приложение или сайт «Почты». Многие жители Хабаровского края отмечают, что сервис помогает исправить ошибки при выборе размеров или моделей, а также вернуть некачественные или бракованные товары.
Возврат возможен не только из интернет-магазинов, но и из офлайн-точек: достаточно согласовать условия с магазином и назвать трек-номер. Сотрудники Минцифры подчёркивают, что благодаря системе возврата увеличивается доверие к торговым площадкам, а покупатели получают возможность безопасно проверять товары перед окончательным использованием. Также сервис снижает риск финансовых потерь и помогает избежать конфликтов между продавцом и покупателем.