Священник Овчаренко объяснил, куда отправляется душа сразу после кремации тела

Священник Александр Овчаренко рассказал, как Русская православная церковь (РПЦ) относится к вопросу кремации и ее влияния на состояние души покойного.
В христианском учении тело человека — храм Божий. Именно поэтому после смерти оно уподобляется семени, которое возвращается в землю. Из-за этого в православии отдают предпочтение захоронению.
Однако многие мегаполисы страдают по причине нехватки мест на кладбищах. Поэтому в крупных городах практикуют кремацию или частичное сожжение тел.
Священник подчеркнул, что перед этим умершего необходимо отпевать. Молитвы представляют особую важность в течение сорока дней после смерти.
Главное для каждого верующего — исповедь и примирение с Богом еще при жизни. Сама душа остается вечной независимо от способа погребения, передает агентство «Кулик».
При этом хранение праха умершего родственника дома является не только нежелательным, но и греховным действием. РПЦ допускает кремацию тела, которая не считается традиционной практикой, в ситуациях, когда это необходимо.