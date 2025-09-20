Миронов назвал оптимальную ставку по семейной ипотеке

Миронов предложил снизить ставку по ипотеке для многодетных семей.
Семейную ипотеку в России необходимо сделать более доступной: для семей с двумя детьми ставку снизить до 3%, с тремя — до 2%. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Для семей с двумя детьми опустить ставку до 3%, с тремя — до 2%, а молодым многодетным родителям в возрасте до 35 лет — выдавать беспроцентные ссуды», — приводит слова Миронова ТАСС. По его мнению, снижение ипотечных ставок положительно скажется на демографии страны.
Депутат также предложил внедрить механизм частичного погашения ипотечного кредита при появлении детей в семье. Так, при рождении первого ребенка семья могла бы получить 500 тысяч рублей на погашение ссуды, второго — 600 тысяч, третьего — 700 тысяч рублей. По словам парламентария, это станет дополнительной мотивацией для молодых родителей и поможет решить жилищный вопрос.
Ранее в России уже обсуждались меры по изменению условий семейной ипотеки для стимулирования рождаемости. В частности, предлагалось предоставлять беспроцентные кредиты при рождении пятого ребенка и снижать ставку до 4% за четвертого, а также увеличивать декретные выплаты и расширять программы материнского капитала. Эти инициативы направлены на поддержку молодых семей и решение жилищного вопроса.