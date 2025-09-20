Миронов назвал оптимальную ставку по семейной ипотеке

Ранее в России уже обсуждались меры по изменению условий семейной ипотеки для стимулирования рождаемости. В частности, предлагалось предоставлять беспроцентные кредиты при рождении пятого ребенка и снижать ставку до 4% за четвертого, а также увеличивать декретные выплаты и расширять программы материнского капитала. Эти инициативы направлены на поддержку молодых семей и решение жилищного вопроса.