В аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова сняли ограничения на полёты

В аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова снова разрешили приём и выпуск самолётов. Временные ограничения на работу воздушных гаваней сняли утром 20 сентября, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

Запреты вводились для обеспечения безопасности гражданской авиации и действовали несколько часов.

«Аэропорт Саратова (Гагарин). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram в 07:34 мск.

По его словам, аналогичные меры в Калуге были отменены в 07:25 мск, хотя действовали ещё с вечера 19 сентября. В Тамбове ограничения сняли в 07:51 мск, они длились больше семи часов подряд — с 00:10 мск.

Ранее Life.ru писал, что Саратов подвергся атаке украинских беспилотников. Один из дронов повредил жилой дом, пострадал мирный житель.