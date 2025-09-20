Названа реально жуткая цена климатических изменений

Несмотря на то, что в Великобритании не было таких масштабных погодных катастроф, большая часть Англии и Уэльса пострадала от засухи, и запрет на использование шлангов сохраняется и по сей день, отмечает Daily Mail. И хотя ни одна из периодов сильной жары в Великобритании в 2025 году не превысила рекордного уровня в 40,3 ° C в 2022 году, в 2022 году было четыре отдельных периода сильной жары, что означает, что жара этим летом была более продолжительной и распространенной.