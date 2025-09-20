Названа реально жуткая цена климатических изменений

Прошедшее лето в Европе было самым теплым и солнечным за всю историю наблюдений, для него характерны яркое солнце и теплые вечера. Но, несмотря на это, эксперты предупреждают, что за эту «благодать» приходится платить. Ученые подсчитали, что аномальная жара, засухи и наводнения обошлись Европе этим летом в 43 миллиарда евро. И это еще консервативная оценка, поскольку она не включает лесные пожары, град и штормы.
Цифра причиненного климатическими изменениями ущерба может вырасти до 126 миллиардов евро к 2029 году, поскольку последствия этих экстремальных явлений продолжают усиливаться с течением времени, предупреждают специалисты.
«Ошеломляющие финансовые потери, подобные этим, будут только расти, пока мы не сможем стабилизировать климат, достигнув чистого нулевого уровня выбросов», — утверждает Гарет Редмонд-Кинг, руководитель международной программы Подразделения энергетической и климатической разведки. Он предупредил, что Великобритания столкнется с аналогичным ростом издержек, частично из-за побочных эффектов от тех, кто ударит по ее европейским соседям.
Анализ показал, что в общей сложности в 96 регионах Европы наблюдались периоды сильной жары, 195 пострадали от засухи и 53 — от наводнений, пишет Daily Mail.
Исследование, опубликованное в журнале European Economic Review, основано на данных о погоде за период с июня по август этого года. Анализ показал, что особенно сильно пострадали регионы Южной Европы, такие как Испания, Италия, Португалия, Греция и юг Франции. Северные страны, такие как Дания, Швеция и Германия, пострадали меньше, но частота и масштабы экстремальных погодных явлений, особенно наводнений, в этих регионах увеличиваются.
Исследователи из Университета Мангейма в Германии заявили, что страны с меньшей экономикой, такие как Болгария, Мальта и Кипр, особенно уязвимы: «Экстремальные погодные явления все чаще оказывают существенное экономическое воздействие на Европу. При продолжающемся изменении климата эти последствия, вероятно, усилятся в ближайшие десятилетия».
Данные показали, что этим летом аномальная жара сильнее всего ударила по Франции в финансовом плане. На юго-западе Франции рекорды были побиты в Ангулеме, Бержераке, Бордо, Сент-Эмильоне и Сен-Жироне. Метеорологическое агентство Франции сообщило, что «часто поразительные, даже беспрецедентные максимальные температуры» в регионе за последние несколько десятилетий были на 12 выше нормы.
Между тем, по словам исследователей, Испания, Греция, Италия, Португалия и Болгария особенно пострадали от суровых и чрезвычайно засушливых условий. Популярные туристические направления Испании, включая Малагу и Севилью, сильно пострадали от продолжительной засухи, которая оказала значительное влияние на экономическую активность.
По словам исследователей, наводнения привели к самым серьезным экономическим потерям в Италии и Словении. В начале июля на итальянский регион Ломбардия, который включает в себя такие знаменитые озера, как Комо и Гарда, обрушились сильные штормы, которые вызвали внезапные наводнения, вырвали с корнем деревья, вызвали перебои в работе аэропортов и нанесли ущерб школам и общественным местам.
В конце августа возобновившиеся экстремальные погодные условия привели к массовым наводнениям и эвакуации людей.
Несмотря на то, что в Великобритании не было таких масштабных погодных катастроф, большая часть Англии и Уэльса пострадала от засухи, и запрет на использование шлангов сохраняется и по сей день, отмечает Daily Mail. И хотя ни одна из периодов сильной жары в Великобритании в 2025 году не превысила рекордного уровня в 40,3 ° C в 2022 году, в 2022 году было четыре отдельных периода сильной жары, что означает, что жара этим летом была более продолжительной и распространенной.
Эксперты предупреждают, что последствия для остальной Европы, скорее всего, окажут негативное влияние на нашу собственную экономику.
«В прошлом году Великобритания импортировала почти пять миллиардов тонн продовольствия на сумму около 10 миллиардов фунтов стерлингов из стран Южной Европы и небольших экономик, упомянутых в этой оценке», — пояснил Гарет Редмонд-Кинг, который не принимал участия в исследовании.
«Это составляло около 15% от общего объема нашего импорта продовольствия и включало широкий ассортимент свежих фруктов и овощей. В Великобритании ожидается один из худших урожаев за всю историю наблюдений после третьего худшего урожая прошлого года, и половина наших цепочек поставок продовольствия происходит из регионов мира, наиболее пострадавших от изменения климата. В 2022 и 2023 годах расходы среднего британского домохозяйства на продукты питания из-за изменения климата увеличатся на 360 фунтов стерлингов», — отмечает эксперт.
Исследователи, проводившие исследование, заявили, что их результаты показывают, что экстремальные погодные явления больше не являются отдаленной угрозой и уже влияют на экономическое развитие Европы.