Пермский суд отказал банку во взыскании кредита

Займ взяли 16 лет назад, и у него истек срок исковой давности.

Источник: Комсомольская правда

Орджоникидзевский районный суд Перми отказал во взыскании кредитной задолженности с местного жителя в связи с истечением срока исковой давности.

Как установил суд, кредит на 150 000 рублей был взят в 2009 году со сроком погашения 36 месяцев. Задолженность не была возвращена в установленный срок. Права требования по договору несколько раз переуступались, пока в 2022 году не перешли к истцу. Об этом сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда Перми.

Суд признал, что срок исковой давности истек еще 10 января 2015 года, тогда как исковое заявление было подано только в 2025 году, что исключает возможность принудительного взыскания долга.