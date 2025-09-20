Пермский суд отказал банку во взыскании кредита

Как установил суд, кредит на 150 000 рублей был взят в 2009 году со сроком погашения 36 месяцев. Задолженность не была возвращена в установленный срок. Права требования по договору несколько раз переуступались, пока в 2022 году не перешли к истцу. Об этом сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда Перми.