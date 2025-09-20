Ричмонд
Сочинский нацпарк посоветовал герметизировать контейнеры для защиты от медведей

Сочинский национальный парк разработал рекомендации по предотвращению конфликтов с медведями в городской черте. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе парка.

Источник: Life.ru

«В качестве основной меры предлагается устранить источники прикорма — негерметичные контейнеры с отходами и несанкционированные свалки», — говорится в сообщении.

Развлечения бурых медведей. Видео © Telegram/Сочинский национальный парк.

Специалисты пояснили, что в текущий период у медведей происходит активное накопление жира перед зимней спячкой, что заставляет их искать пищу вблизи человеческого жилья. Ранее в социальных сетях появились видеокадры, показывающие, как хищники в тёмное время суток проникают через защитные сетки к мусорным контейнерам.

Ранее в Челябинской области медведь-трупоед осквернил десятки могил на Уреньгинском кладбище в Златоусте, раскопав и частично съев человеческие останки. Власти региона санкционировали отлов хищника, однако поиски егерей и охотников пока не увенчались успехом — местоположение животного остаётся неизвестным.