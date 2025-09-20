Сочинский нацпарк посоветовал герметизировать контейнеры для защиты от медведей

Специалисты пояснили, что в текущий период у медведей происходит активное накопление жира перед зимней спячкой, что заставляет их искать пищу вблизи человеческого жилья. Ранее в социальных сетях появились видеокадры, показывающие, как хищники в тёмное время суток проникают через защитные сетки к мусорным контейнерам.