С места гибели побратима «Титаника» подняты потрясающие артефакты

Подводные археологи обнаружили множество великолепных артефактов с места крушения «Британника», забытого корабля-побратима «Титаника», затонувшего во время Первой мировой войны. Построенный той же компанией, что и «Титаник», «Британик» был спроектирован как роскошный круизный лайнер, но во время войны был реквизирован как госпитальное судно.
Корабль выполнил несколько миссий по перевозке раненых перед своим последним, трагическим рейсом 12 ноября 1916 года, который закончился всего девять дней спустя, когда судно подорвалось на немецкой мине и затонуло в Эгейском море, пишет Daily Mail.
На днях Министерство культуры Греции объявило, что в мае команда глубоководных ныряльщиков в составе 11 человек провела недельную операцию по извлечению бесценных реликвий с затонувшего судна.
Среди предметов, поднятых на поверхность, были судовой колокол, навигационный фонарь по левому борту и посеребренные сервировочные подносы первого класса.
Дайверы также извлекли керамическую плитку из богато украшенной турецкой бани судна, пару пассажирских биноклей и фарфоровую раковину из кают второго класса, которые напоминают о двойной жизни судна, служившего одновременно плавучим дворцом и военным госпиталем.
Когда-то «Британик» был самым большим госпитальным судном на плаву и затонул менее чем за час, рассказывает Daily Mail. Из более чем 1060 человек, находившихся на борту, 30 погибли, многие из них после того, как их спасательные шлюпки попали в массивные, все еще вращающиеся винты, когда судно пошло ко дну.
Проект по документированию затонувшего «Британника» и его содержимого был осуществлен командой профессиональных глубоководных дайверов с использованием оборудования для подводного плавания с замкнутым контуром. Это включало в себя оборудование, которое восстанавливает дыхание дайвера, удаляя углекислый газ и добавляя свежий кислород, позволяя ему дольше погружаться без пузырьков.
«Условия на месте крушения были особенно тяжелыми из-за течений и плохой видимости», — заявили в министерстве культуры Греции.
Некоторые объекты, перечисленные в первоначальном плане, не могли быть извлечены из-за их состояния или местоположения, отмечает Daily Mail.
Извлеченные артефакты были помещены в надежные контейнеры, очищены от морской растительности и доставлены в лаборатории Ассоциации европейских университетов (EUA) в Афинах, где будут продолжены работы по сохранению.
Артефакты, извлеченные из глубины, оказались почти неповрежденными, лишь со следами ржавчины и некоторой эрозии. Фарфоровая раковина прекрасно сохранилась, сохранив свою белую отделку, а на тарелке сохранился ярко-синий штамп с надписью «Уайт Стар Лайн».
Однако серебряные сервировочные подносы, которые, вероятно, когда-то сверкали, с тех пор пролежали под водой более ста лет и проржавели, констатирует Daily Mail.
В настоящее время артефакты хранятся в Афинах и станут частью постоянной коллекции будущего Музея подводных древностей в порту Пирей.
В музее будет особый раздел, посвященный Первой мировой войне, в котором будут представлены британские артефакты.
Длина «Британника» составляла 882 фута девять дюймов (268 метров), ширина — 94 фута (28 метров), а валовая вместимость — 48 158 тонн, что делало его крупнейшим британским судном того времени.
Судно Britannic компании White Star Line отправилось в свой первый рейс 23 декабря 1915 года из Ливерпуля в Мудрос, Греция.
Судно подорвалось на немецкой морской мине, которая была установлена подводной лодкой, и взрывом разворотило правый борт в носовой части. Несмотря на водонепроницаемость отсеков, открытые иллюминаторы позволяли воде быстро проникать внутрь.
Капитан попытался причалить к близлежащему острову Кеа, чтобы предотвратить затопление, но затопление было слишком быстрым. Затем судно накренилось на правый борт и затонуло всего за 55 минут, что удивительно быстро для судна такого размера.
В 1975 году французский исследователь океана Жак Кусто обнаружил затонувшее судно «Британик». Судно было найдено лежащим на правом борту примерно в 390 футах под поверхностью, в основном неповрежденным, за исключением огромной дыры в носу.