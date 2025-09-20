С места гибели побратима «Титаника» подняты потрясающие артефакты

Когда-то «Британик» был самым большим госпитальным судном на плаву и затонул менее чем за час, рассказывает Daily Mail. Из более чем 1060 человек, находившихся на борту, 30 погибли, многие из них после того, как их спасательные шлюпки попали в массивные, все еще вращающиеся винты, когда судно пошло ко дну.