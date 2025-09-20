Названы пять главных причин переедания: что же делать

У других людей переедание обычно происходит в ресторане. «Этот фенотип, в частности, предполагает прием пищи в кругу семьи и друзей, что указывает на то, что люди с большей вероятностью переедают в комфортной социальной обстановке, — говорят исследователи. — Исследования показали, что люди, как правило, потребляют больше пищи, когда едят в компании друзей, по сравнению с приемом пищи в одиночку или с незнакомцами, что объясняется большей продолжительностью приема пищи и влиянием социальных норм».