Распространенную привычку недосыпать связали с десятками смертельных заболеваний

Доказано, что проблемы со сном, от которых в одних только США страдает более трети американцев, то есть до 70 миллионов человек, резко повышают риск развития множества заболеваний, включая ожирение, болезни сердца и слабоумие.
Хотя недавнее историческое исследование клиники Майо выявило 40-процентное повышение риска развития деменции, что эквивалентно 3,5 годам ускоренного старения мозга, пагубное воздействие бессонницы выходит далеко за рамки неврологии, пишет Daily Mail.
Бессонница считается ключевой причиной развития и усугубления высокого кровяного давления, сердечных заболеваний, инсульта, ожирения и диабета 2 типа, а также ослабляет иммунную систему и делает людей более уязвимыми к инфекциям. Основные симптомы бессонницы включают трудности с засыпанием и задержку его наступления, трудности со сном, слишком раннее пробуждение или невозможность снова заснуть.
Широко распространенный вред возникает из-за того, что сон является жизненно важным биологическим требованием для поддержания и восстановления организма. Когда цикл хронической бессонницы препятствует существенному восстановлению, это запускает каскад гормональных дисбалансов, безудержного воспаления и накопления повреждений клеток.
Этот эффект домино приводит к перенапряжению сердечно-сосудистой системы, нарушению обмена веществ и подрыву основных защитных сил организма, что делает хроническую бессонницу важнейшим, но поддающимся модификации фактором риска развития некоторых из самых опасных заболеваний в США, отмечает Daily Mail.
Сон также имеет решающее значение для общего состояния мозга. Ночной сон запускает процесс очистки мозга от шлаков и токсинов, накопленных во время бодрствования.
Мозг не может завершить этот основной процесс во время бодрствования, что позволяет накапливаться токсинам, таким как маркеры воспаления и белки, связанные с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции, что потенциально может привести к атрофии участков мозга, отвечающих за память, исполнительные функции и движения.
Долгосрочное исследование взрослых в возрасте 50 лет и старше, средний возраст которых составляет 70 лет, показало, что хроническая бессонница связана с ускоренным снижением когнитивных способностей и повышенным риском развития деменции.
Исследователи, проанализировавшие данные исследования старения, проведенного клиникой Майо, обнаружили, что у людей с хронической бессонницей на 40% выше вероятность развития умеренных когнитивных нарушений или деменции.
Их мозг также демонстрировал признаки ускоренного старения, сравнимые с возрастом почти на четыре года.
Исследование связало бессонницу с ощутимым биологическим ущербом, включая большее накопление белков, связанных с болезнью Альцгеймера.
Известно, что недостаточный сон препятствует выведению бета-амилоида, что приводит к образованию бляшек и может повышать уровень тау-белка, который образует токсичные клубки.
У носителей гена APOE4, известного генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера, хроническая бессонница приводит к еще более резкому снижению когнитивных функций. Примерно 20−25 процентов американцев являются носителями одной копии этого гена, а 2 процента — двух.
Эти данные свидетельствуют о том, что хроническая бессонница может служить как ранним предупреждающим признаком, так и потенциальным фактором, способствующим когнитивным нарушениям в будущем, что подчеркивает ее значительное влияние на здоровье мозга в долгосрочной перспективе.
Исследование было опубликовано в журнале Neurology.
Далее Daily Mail перечисляет связанные с плохим сном заболевания.
* Болезни сердца. Когда организм постоянно лишается достаточного количества сна, он впадает в состояние повышенного стресса. Организм перепроизводит кортизол, гормон, который при хроническом избытке поддерживает организм в постоянном режиме «сражайся или убегай», что повышает частоту сердечных сокращений и кровяное давление, создавая чрезмерную нагрузку на сердце.
Сон также имеет решающее значение для регуляции иммунной системы. Без него организм вырабатывает избыток воспалительных цитокинов, белков, которые играют важную роль в иммунном ответе. Это создает состояние стойкого, слабовыраженного воспаления во всей сердечно-сосудистой системе.
В совокупности высокий уровень кортизола и хроническое воспаление повреждают гладкую защитную оболочку кровеносных сосудов. Это является основной причиной атеросклероза — процесса, при котором бляшки, состоящие из жира, холестерина и других веществ, накапливаются внутри артерий, затвердевая и сужая их.
Затвердевшие, суженные артерии значительно повышают риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
По оценкам, 121,5 миллиона взрослых американцев, или почти 49%, страдают той или иной формой сердечных заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и инсульт, отмечает Daily Mail.
* Высокое кровяное давление. Ключевая функция сна заключается в обеспечении отдыха сердечно-сосудистой системы. В хорошо отрегулированном организме кровяное давление соответствует ритму сна и бодрствования, значительно снижаясь в течение ночи. Снижение давления позволяет сердцу работать менее интенсивно, а стенкам кровеносных сосудов и артерий расслабиться.
Когда сон нарушается или прерывается на короткое время, этого жизненно важного снижения не происходит. В результате сердце и кровеносные сосуды вынуждены работать на дневном уровне давления в течение 24 часов в сутки, подвергая их непрерывному стрессу, пишет Daily Mail.
Постоянное давление является основной причиной долгосрочного развития гипертонии, или высокого кровяного давления, и сердечно-сосудистых заболеваний. Около 115 миллионов взрослых, то есть почти половина населения, страдают от высокого кровяного давления.
* Увеличение веса и ожирение. Бессонница и недосыпание нарушают выработку ключевых гормонов, регулирующих аппетит, включая повышение уровня грелина, гормона, стимулирующего чувство голода, и снижение уровня лептина, гормона, сигнализирующего о насыщении.
Возникающий в результате гормональный дисбаланс напрямую приводит к усилению чувства голода и снижению чувства сытости, пишет Daily Mail. Помимо этого, потеря сна также влияет на неврологические механизмы вознаграждения. Это усиливает ощущение удовольствия и ценности вознаграждения от высококалорийной, богатой углеводами и жирной пищи, что приводит к более скудному рациону питания.
Недостаточный сон также воспринимается организмом как фактор стресса, повышающий уровень гормона стресса кортизола. Такая реакция на стресс еще больше усиливает тягу к комфортным продуктам, которые часто содержат большое количество энергии или подвергнуты ультрапереработке, что значительно увеличивает вероятность переедания.
Примерно 40% взрослых американцев страдают ожирением, что составляет около 100 миллионов человек. В последние десятилетия это число неуклонно растет, поскольку продукты питания становятся все более и более обработанными, а американцы ведут более сидячий образ жизни.
* Диабет 2 типа. Недостаточный или некачественный сон снижает способность организма регулировать уровень сахара в крови, способствуя развитию резистентности к инсулину, что является основным фактором риска развития диабета 2 типа.
Недостаток сна снижает чувствительность организма к инсулину, гормону, необходимому для транспортировки глюкозы из кровотока в клетки для получения энергии, констатирует Daily Mail. Чтобы компенсировать эту сниженную чувствительность, поджелудочная железа должна вырабатывать большее количество инсулина для поддержания нормального уровня сахара в крови. Такая повышенная потребность со временем создает нагрузку на поджелудочную железу.
Плохой сон может усилить воспаление во всем организме. Как увеличение веса, так и воспаление являются признанными факторами, которые усиливают резистентность к инсулину, что затем создает вредный цикл, значительно повышающий риск развития диабета 2 типа и других нарушений обмена веществ.
По состоянию на 2021 год, по оценкам, 38,4 миллиона американцев страдали сахарным диабетом, причем примерно у 90−95 процентов из них был диабет 2 типа, что составляет примерно каждого десятого американца.
* Инфекции. Хроническая бессонница подрывает иммунную функцию, повышая риск заражения такими инфекциями, как обычная простуда и грипп.
Сон — это критический период для саморегуляции иммунной системы, в течение которого организм вырабатывает необходимые белки, такие как цитокины, и способствует образованию иммунных клеток. Недостаточный сон может снизить выработку и эффективность ключевых иммунных клеток, включая Т-клетки и лейкоциты, которые необходимы для выявления и устранения вредных захватчиков.
Лишение сна также нарушает высвобождение цитокинов во время цикла сон-бодрствование, белков, которые жизненно важны для координации иммунных реакций и борьбы с воспалением, предупреждает Daily Mail.
Ослабленная защитная реакция и потенциальное повышение уровня провоспалительных цитокинов создают состояние хронического, слабовыраженного воспаления, которое подрывает целостность иммунной системы, снижая эффективность реагирования на вызовы. Это проявляется в снижении выработки антител после вакцинации и увеличении времени восстановления после болезни.