Аэропорт европейской столицы подвергся масштабной кибератаке

Международный аэропорт Брюсселя «Завентем» в пятницу, 19 сентября, подвергся масштабной кибератаке.

Международный аэропорт Брюсселя «Завентем» в пятницу, 19 сентября, подвергся масштабной кибератаке. Она повлияла на работу системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы, сообщила администрация воздушной гавани.

«Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя», — говорится в сообщении аэропорта.

На данный момент по факту кибератаки ведется расследование. Поставщик услуг работает над решением проблемы, однако в аэропорту бельгийской столицы уже наблюдаются задержки с отправлением авиарейсов.

Также в аэропорту уточнили, что процедуры регистрации пассажиров пока выполняют в ручном режиме.

В администрации аэрогавани признали, что последствия кибератаки, скорее всего, не удастся урегулировать в ближайшие часы. Все это отразится на расписании и приведет к задержкам и отменам рейсов. В связи с этим в аэропорту просят пассажиров заранее проверять статус своего рейса.

