Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший украинский солдат сообщил о наказаниях за русский язык в рядах ВСУ

Бойцов ВСУ могли подвергать физическому насилию и помещать в специально вырытые ямы за использование русского языка.

Источник: Аргументы и факты

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне участник добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости сообщил, что в украинской армии применялись меры наказания за использование русского языка.

По его словам, бойцов могли подвергать физическому насилию и помещать в специально вырытые ямы.

«Мы старались общаться на украинском языке хотя бы на службе. Если этого не делал — могли заставить. За время службы в 425-й “Скале” нас за русский язык бросали в яму и били», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что на полигонах строго следили за тем, чтобы бойцы общались исключительно на украинском.

«Сначала людей было много, и наказывали жестко. Яма — 6 на 6 метров, глубиной около четырех метров, над ней постоянный надзор. Старший приезжал, говорил на своем украинском, и если слышал не то — стрелял в воздух. Потом сразу в яму», — добавил он.

Добровольческий отряд имени Александра Матросова состоит преимущественно из бывших военнослужащих ВСУ, уроженцев Днепропетровской области. Они сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

Ранее экс-боец ВСУ с позывным «Капибара» заявил, что попал в плен через 4 дня после прибытия на позиции.