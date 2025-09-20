Бывший украинский солдат сообщил о наказаниях за русский язык в рядах ВСУ

«Сначала людей было много, и наказывали жестко. Яма — 6 на 6 метров, глубиной около четырех метров, над ней постоянный надзор. Старший приезжал, говорил на своем украинском, и если слышал не то — стрелял в воздух. Потом сразу в яму», — добавил он.