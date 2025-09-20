Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне участник добровольческого отряда имени Александра Матросова, в интервью РИА Новости сообщил, что в украинской армии применялись меры наказания за использование русского языка.
По его словам, бойцов могли подвергать физическому насилию и помещать в специально вырытые ямы.
«Мы старались общаться на украинском языке хотя бы на службе. Если этого не делал — могли заставить. За время службы в 425-й “Скале” нас за русский язык бросали в яму и били», — рассказал он.
Собеседник агентства отметил, что на полигонах строго следили за тем, чтобы бойцы общались исключительно на украинском.
«Сначала людей было много, и наказывали жестко. Яма — 6 на 6 метров, глубиной около четырех метров, над ней постоянный надзор. Старший приезжал, говорил на своем украинском, и если слышал не то — стрелял в воздух. Потом сразу в яму», — добавил он.
Добровольческий отряд имени Александра Матросова состоит преимущественно из бывших военнослужащих ВСУ, уроженцев Днепропетровской области. Они сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Ранее экс-боец ВСУ с позывным «Капибара» заявил, что попал в плен через 4 дня после прибытия на позиции.