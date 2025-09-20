Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ на Харьковском направлении оставили сослуживцев без связи и еды

Из забытого отряда ВСУ остался в живых только один солдат.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВСУ оставило несколько военнослужащих 107-й отдельной бригады территориальной обороны на Харьковском направлении без связи и продуктов, передает РИА Новости.

Как сообщили в российских силовых структурах, один из пленных рассказал, что он и пятеро его сослуживцев трое суток находились на позиции без связи и еды — командование забыло о них. В результате только он остался в живых, остальные были убиты.

Ранее военный ВСУ рассказал, что помог двум российским бойцам и сдался в плен в Курской области.

Другой пленный также сообщил, что командование ВСУ использует мобилизованных как приманку, не давая им четких инструкций.