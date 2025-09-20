Командование ВСУ оставило несколько военнослужащих 107-й отдельной бригады территориальной обороны на Харьковском направлении без связи и продуктов, передает РИА Новости.
Как сообщили в российских силовых структурах, один из пленных рассказал, что он и пятеро его сослуживцев трое суток находились на позиции без связи и еды — командование забыло о них. В результате только он остался в живых, остальные были убиты.
Ранее военный ВСУ рассказал, что помог двум российским бойцам и сдался в плен в Курской области.
Другой пленный также сообщил, что командование ВСУ использует мобилизованных как приманку, не давая им четких инструкций.