Новая теория сделала более загадочной тайну Великого Сфинкса

Но он не всегда так думал, отмечает Daily Mail. В 1990 году он присоединился к независимому египтологу Джону Энтони Уэсту в поездке на это место, расположенное рядом с пирамидами Хуфу и Хефрена. Там он планировал развенчать теории Уэста о том, что Сфинкс намного старше, чем считалось ранее.